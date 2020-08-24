«Приемная семья для пожилого человека» в Бурятии вошла в нацпроект «Демография»

Программа поддержки одиноких пенсионеров «Приемная семья для пожилого человека» в Бурятии вошла в национальный проект «Демография». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство социальной защиты населения.

Программа работает в Бурятии больше 10 лет. По данным ведомства, сейчас в регионе 100 человек живут в 98 приемных семьях, которые участвуют в программах.

Отмечается, что такая форма помощи снижает нагрузку на социальные учреждения, а сами подопечные получают больше внимания и заботы. Семьи, которые ухаживают за одинокими стариками, получают до 5 тысяч рублей ежемесячно.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.