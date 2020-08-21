Начался прием заявок участие в первом в России проекте «Женское наставничество»

Прием заявок на участие в первом в России образовательном бизнес-проекте «Женское наставничество» начали в Приморье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Два месяца, с 12 октября по 13 декабря, международные спикеры будут работать с участницами, помогая им усовершенствовать их бизнес-проект. По итогам программы лучший проект получит грант на развитие в размере 100 тысяч рублей. Заявки принимаются до 5 октября. Курс смогут бесплатно пройти 35 женщин, развивающих или планирующих открыть свой бизнес.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.