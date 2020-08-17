Более 100 предпенсионеров ЕАО получили новые специальности

Более 100 предпенсионеров в Еврейской автономной области (ЕАО) получили новые специальности в 2019 году. Об этом ТАСС сообщила начальник управления трудовой занятости населения правительства региона Татьяна Павленко.

Она уточнила, что дополнительное профессиональное образование получили 133 местных жителя старше 50 лет. Из них 114 человек смогли устроиться на работу, остальные еще ищут места. «При этом мы полностью закрыли потребность в таком обучении на прошлый год. В этом году из десяти заявившихся обучение прошли шесть человек, пятеро уже работают», — добавила Павленко.

По ее словам, к 2025 году власти ЕАО планируют охватить таким обучением более 400 человек. Желающие смогут пройти образовательные курсы как очно, так и дистанционно, что особенно важно для жителей маленьких труднодоступных поселений.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Демография». Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.