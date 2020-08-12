Россиянам назвали пять продуктов для защиты от коронавируса

Для укрепления иммунитета и защиты от коронавируса рекомендуется включать в рацион такие продукты, как грибы, брокколи, оливковое масло первого отжима, гранатовый сок, а также ягоды — голубику и чернику. Эти пять продуктов назвала исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева в разговоре с «Комсомольской правдой».

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По ее словам, грибы не только укрепляют иммунитет, но и усиливают защитное действие антител в слюне, которые не допускают проникновения инфекции в организм. Брокколи содержит большое количество витамина C и снижает риск развития рака толстой кишки, здоровье которой является основой иммунитета. Однако, отметила Медведева, капусту не рекомендуется варить или жарить, поскольку при долгой термической обработке ее полезные свойства снижаются.

Оливковое масло, в свою очередь, активизирует уже имеющиеся в организме иммунные клетки, а также способствует снижению воспалительного процесса в организме и сокращает уровень холестерина. Гранатовый сок увеличивает количество полезной кишечной бактерии Akkermansia, которая связана с усилением иммунитета, а голубика и черника являются источником клетчатки и увеличивают количество и активность иммунных клеток в организме.

Ранее врач-терапевт Владимир Бекетов рекомендовал россиянам употреблять продукты с содержанием клетчатки: фрукты, овощи, зелень, отруби, они приводят в баланс микрофлору кишечника, что помогает иммунитету. Также важно, чтобы в питании было больше белков и меньше жиров. При этом лучше сократить потребление мяса, особенно колбасных продуктов. Предпочтение следует отдать курице, индейке и по большей части рыбе. Кроме того, надо в течение дня пить воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса. Однако на ночь воду лучше не пить.