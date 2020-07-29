Российский демограф перечислил влияющие на рождаемость страхи

На рождаемость влияют такие страхи людей, как ипотека или кредиты, уровень агрессии и пандемия коронавируса. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), демограф Игорь Гундаров в интервью порталу «Свободная Пресса».

«Мы с вами живем, как в зоопарке, под колпаком, а это не просто снижает, это вообще ломает фертильность. Ипотека, кредиты, агрессия, коронавирус — одни только эти страхи стоили нам снижения рождаемости на 40 процентов», — перечислил Гундаров.

Он подчеркнул, что из-за сокращения рождаемости вымирают целые народы. Для того чтобы остановить этот процесс, по мнению демографа, необходимо, чтобы на каждую женщину в мире приходилось в среднем 2,2 ребенка, тогда как сейчас этот показатель составляет 1,5.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в России в связи с приростом смертей из-за коронавируса не ожидается демографического кризиса. «Ежегодная убыль населения в России составляет около одного процента, на том же уровне держитсяся и рождаемость. Смерти, вызванные коронавирусом, не повлияют на эту ситуацию», — сказал он, напомнив, что в 2010 году в центральной части России из-за жары был еще больший прирост смертей — около 50 тысяч.