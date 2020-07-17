Оценены демографические последствия коронавируса для России

В России в связи с приростом смертей из-за коронавируса не ожидается демографического кризиса. Такую оценку возможных последствий пандемии COVID-19 дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА Новости в пятницу, 17 июля.

«Ежегодная убыль населения в России составляет около одного процента, на том же уровне держится и рождаемость. Смерти, вызванные коронавирусом, не повлияют на эту ситуацию», — сказал он, напомнив, что в 2010 году в центральной части России из-за жары был еще больший прирост смертей — около 50 тысяч.

При этом, по словам Тавадяна, пик смертности от коронавируса в России уже пройден, как и в Европе. «Еще долго будут регистрироваться летальные исходы от COVID-19, но высокого прироста смертности не ожидается. Прогнозируется, что прирост ежегодного показателя смертности за 2020-й не будет таким заметным», — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, тот факт, что больше всего смертей от коронавируса пришлось на пожилых людей, говорит о том, что сильного влияния на рождаемость не будет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность россиян в первые пять месяцев 2020 года удалось сохранить на уровне 2019 года благодаря накопленному резерву по снижению этого показателя. «Показатель смертности за пять месяцев 2020 года (...) такой же, как и за пять месяцев прошлого года. Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя», — объяснила Голикова.