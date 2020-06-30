Стало известно об угрозе мужского бесплодия из-за коронавируса

Коронавирус может грозить перенесшим инфекцию мужчинам бесплодием. Об этом рассказала главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова, передает РИА Новости во вторник, 30 июня.

По ее словам, у переболевших COVID-19 мужчин на 38 процентов снижается качество спермы. «А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы», — отметила врач.

Уварова также отметила, что перенесенная в детстве свинка, в свою очередь, тоже «приносит неприятности мужчинам», тогда как грипп и ветрянка с точки зрения влияния на репродуктивную функцию не оценивались.

Ранее руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев оценил последствия коронавируса для рождаемости в России. Он счел, что пребывание семей на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции должно пойти на пользу демографической ситуации. По словам медика, сокращения рождаемости в России не ожидается.

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