России предрекли новую демографическую яму из-за коронавируса

Коронавирус может погрузить Россию в демографическую яму, которая вернет страну на уровень рождаемости 1990-х годов. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Его слова приводит News.ru.

«Несмотря на и без того катастрофическую ситуацию с демографией, мы попадаем еще в идеальный демографический шторм», — сказал Крупнов.

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По его словам, в 2020 году в России помимо возвращения демографических показателей к показателям 30-летней давности ожидается, во-первых, приход молодежи, которая «еще меньше ориентирована на рождаемость и хочет максимально оттягивать сроки рождения ребенка», и, во-вторых, значительное в последние 20 лет падение доходов и занятости населения.

Ранее демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости в России. Так, по словам Дарьи Халтуриной, статистика смертности и рождаемости за 2020 год преподнесет специалистам ряд сюрпризов. В частности, демограф выразила обеспокоенность из-за роста потребления алкоголя. «Многие закупают спирт для дезинфекции и далеко не все его используют по назначению», — пояснила она.

За последние сутки в России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек.

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