В России значительно увеличилось число долгожителей

На начало этого года в России зарегистрировали большой рост числа долгожителей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Главной причиной резкого роста является то, что век назад завершилась Гражданская война и люди начали возвращаться к мирной жизни, в связи с чем выросла рождаемость, считают эксперты.

Согласно статистике, на 1 января 2020 года по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число мужчин (с 1 606 до 3 330) и женщин (с 3 892 до 7 816), которые отметили свое 99-летие. Также выросло и число тех, кто отпраздновал свой 100-летний юбилей или большее число лет, мужчин — до 6 892, а женщин — до 15 801.

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Анатолий Вишневский, профессор института демографии ВШЭ, пояснил, что людей, родившихся в 1920 году, было изначально заметно больше, чем в 1919 году, что и объясняет подобную статистику. Он также отметил, что число долгожителей в России теперь будет стабильно увеличиваться.

Согласна с данной точкой зрения и доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. В свою очередь, она подчеркнула современный аспект данного вопроса и положительные плоды национальных проектов по активному долголетию, поддержанию здоровья пожилых, так как именно на жизни нынешних долгожителей пришлись тяжелейшие испытания в истории нашей страны.

Ранее проведенные исследования показали, что до 99 лет доживают 289 россиян на каждую тысячу россиянок, а также что среди долгожителей в возрасте от 100 лет и старше насчитывается 436 мужчин на тысячу женщин.

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