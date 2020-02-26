Самым старым мужчиной в мире стал 111-летний британец

После смерти 112-летнего жителя Японии Титэцу Ватанабэ старейшим мужчиной в мире может стать британец Роберт Уэйтон (Robert Weighton). Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Уэйтон родился 29 марта 1908 года и через месяц отметит 112-летие. Хотя его пока не внесли в Книгу рекордов Гиннесса, он считается самым старым мужчиной в мире с подтвержденной датой рождения.

Британец вырос в английском городе Кингстон-апон-Халл, работал инженером и учителем, а теперь живет в доме престарелых в городе Альтон, графство Гэмпшир. У него два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков.

В марте 2019 года британская пресса сообщала, что долгожитель самостоятельно готовит себе еду и даже ходит в продуктовый магазин при помощи ходунков. Он попросил королеву не присылать ему поздравительную открытку, чтобы не тратить средства налогоплательщиков впустую.

По словам Уэйтона, хотя за его жизнь мир порядком изменился, люди в большинстве своем остались прежними. В интервью BBC News он пошутил, что может дать только один совет желающим дожить до его лет: старайтесь не умирать.

О смерти 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ, считавшегося старейшим мужчиной в мире, стало известно 25 февраля, спустя несколько дней после занесения в Книгу рекордов Гиннесса.

Самым старым из когда-либо живших мужчин, по официальным данным, считается японец Дзироэмон Кимура, который прожил 116 лет и 54 дня и скончался в 2013 году. Старейшей из ныне живущих женщин является японка Канэ Танака, ей 117 лет 40 дней. Ее возраст подтвержден документально.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.

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