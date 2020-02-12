Самый старый из ныне живущих мужчин раскрыл секрет долголетия

Жителя Японии Титэцу Ватанабэ признали самым старым из ныне живущих мужчин. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Представители Книги рекордов Гиннесса официально объявили Ватанабэ, которому на данный момент 112 лет и 344 дня, старейшим мужчиной Земли после проверки исследовательской группой геронтологии.

В беседе с журналистами японец раскрыл секрет своего долголетия. Он посоветовал много улыбаться и никогда не злиться.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет «У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в городе Дзёэцу, префектура Ниигата, в семье фермеров. Когда японец закончил сельскохозяйственное училище, он переехал на Тайвань работать в компании, которая занималась сбором сахарного тростника. За 18 лет на острове Ватанабэ нашел себе жену, у них родились четыре ребенка; позднее на свет появился еще один.

Некоторое время японец служил в армии и участвовал в сражениях на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. После войны Ватанабэ вернулся на родину. Его жена говорила, что достать еду в послевоенной Японии было нелегко. Тем не менее паре удалось выжить и вырастить пятерых детей.

Японец вышел на пенсию в 1974 году. Вместе с сыном он построил загородный дом и выращивал на участке картофель, помидоры, клубнику и сливы. У Ватанабэ было больше сотни деревьев бонсай.

Сейчас японец живет в доме престарелых. Состояние здоровья не позволяет вести ему активный образ жизни. До прошлого лета долгожитель каждый день делал зарядку, практиковался в каллиграфии и оригами, а также решал математические задачи.

Самым старым из когда-либо живущих в мире мужчин, по официальным данным, считается японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня.

Старейшей из ныне живущих женщин является японка Канэ Танака, ей 117 лет 40 дней. Ее возраст подтвержден документально.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!