Долгожитель в 96 лет женился на 93-летней любовнице

В городе Аккра (Гана) 96-летний мужчина женился на 93-летней женщине. Об этом сообщает сайт Starr Fm Online.

Джейм К. Андорфал (James K. Andorful) и его невеста, Маргарет Мануэль (Margaret Manuel), познакомились в 1960-е годы. Они более 50 лет жили вместе и воспитали девять детей, но лишь теперь решились зарегистрировать брак.

Церемония прошла в храме популярной в Гане Церкви Пятидесятницы. И жених, и невеста пришли к алтарю в белых одеяниях. Священник воспользовался случаем и осудил участившиеся разводы. По его словам, в прошлом браки были дольше, потому что люди довольствовались тем, что имеют, и понимали друг друга. Он поставил в пример пару долгожителей: «Если пара способна прожить 50 лет под одной крышей, это значит, что они понимают друг друга.

В 2016 году сообщалось, что в Китае заключили брак 114-летняя женщина и 71-летний мужчина, которые познакомились в доме престарелых. Долгожительница долго сомневалась, прежде чем принять предложение, но жених не сдавался.

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