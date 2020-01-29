Старейшая в мире женщина умерла в 127 лет

В Таджикистане скончалась долгожительница Фатима Мирзокулова, предположительно, родившаяся в XIX веке. Ей было 127 лет, пишет издание Daily Mail.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет «У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть

Согласно государственному паспорту, она родилась 13 марта 1893 года на территории современного Таджикистана. О других документах, подтверждающих ее возраст, не сообщается. Если дата рождения Фатимы Мирзокуловой соответствует действительности, она была старейшей в мире женщиной.

По информации Daily Mail, большую часть жизни Фатима трудилась в колхозе, выращивая хлопок. Она любила свою работу и продолжала собирать хлопок даже на пенсии. У нее было восемь детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Долгожительницу похоронили в городе Дахана на севере Таджикистана.

В 2018 году Фатима Мирзокулова рассказала изданию The Open Asia, что ее первый муж, отец ее старшего сына и двух дочерей, погиб во время Великой Отечественной войны. В 1951 году она снова вышла замуж. К тому времени ей было 58 лет, а ее второму мужу — 72 года. У них родились еще пятеро детей, причем их младший сын появился на свет, когда Фатиме было 66 лет.

«Когда ей было за тридцать, она несколько лет проучилась в вечерней школе, но потом так нигде официально и не работала, — цитирует The Open Asia слова одной из дочерей Фатимы Мирзокуловой. — Мама не читала книг, никогда не интересовалась политикой. Нервы у нее всегда были крепкие. Но она участвовала в жизни страны. Например, строила Большой Ферганский канал в 1939-1940 годах».

Официально старейшей в мире женщиной считается 117-летняя Канэ Танака из японского города Фукуока. Она родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!