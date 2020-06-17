Последствия коронавируса для рождаемости оценили

Пребывание семей на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции должно пойти на пользу демографической ситуации, заявил руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев в беседе с РИА Новости.

По его словам, в России не ожидается сокращение рождаемости. Он также добавил, что в стране в последние месяцы наблюдался «тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности».

Ананьев добавил, что оказать помощь демографической ситуации в России должна и программа государственной поддержки, которая стимулирует рождаемость.

В апреле председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предрек России демографическую яму после окончания пандемии коронавируса. По его словам, ситуация будет напоминать 1990-е годы.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Основные его цели заключаются в снижении уровня смертности населения, а также в обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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