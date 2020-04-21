Оценена возможность бума рождаемости в России после эпидемии коронавируса

Оценена возможность бума рождаемости в России после окончания эпидемии коронавируса. Эксперты рассказали «Известиям», будут ли ограничительные меры сказываться на уровне рождаемости в стране.

Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ирина Калабихина заявила, что спекуляции на тему «самоизоляция в период COVID-19 приведет к буму рождений» излишни.

Калабихина рассказала, что в странах со свершившимся демографическим переходом люди планируют рождение детей, используют средства контрацепции. «Если экономические потери в доходах населения и бизнеса будут чувствительны, то это может повлиять на откладывание рождений до восстановления ситуации», — отметила она. Также профессор добавила, что на число рожденных детей влияет очень много факторов. Простое совпадение, по мнению Калабихиной, не обозначает влияние каких-либо событий на рождаемость.

Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН имени Н. Н. Миклухо-Маклая Владимир Зорин отметил, что эпидемия и самоизоляция не изменят демографическую ситуацию. Однако он считает, что возможен позитивный тренд по улучшению рождаемости и увеличению численности населения.

«Величина этого тренда будет зависеть от тех мер, которые реально будут реализованы властями и правительством по поддержке рождаемости детей и многодетных семей. Конечно, на ситуацию будет влиять и экономическое положение в стране, но оно не является главным и основополагающим фактором этого процесса. Нельзя переоценивать экономический фактор, но опасно впадать и в экономический детерминизм. "Не хлебом единым" — это как раз про нас», — заявил эксперт.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова заметила, что сейчас в детородном возрасте находится малочисленное поколение 1990-х годов, а поколение 2010-х годов только начинает вступать в детородный возраст.

«Рождаемость может повыситься хотя бы потому, что молодых женщин будет больше. Не забываем и о новых мерах по поддержке семьи и материнства, среди которых и получение материнского капитала при рождении первого ребенка», — отметила она.

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