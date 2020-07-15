Голикова объяснила сохранение смертности россиян на прежнем уровне в пандемию

Смертность россиян в первые пять месяцев 2020 года удалось сохранить на уровне 2019 года благодаря накопленному резерву по снижению этого показателя. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Показатель смертности за пять месяцев 2020 года (...) такой же, как и за пять месяцев прошлого года. Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя», — объяснила Голикова.

Она добавила, что в стране разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса. По словам вице-премьера, судя по результатам исследования, их начнут применять «в скором времени».

По состоянию на 15 июля в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.