В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве умерли 4234 человека.

Ранее сообщалось, что смертность от коронавируса в Москве за июнь снизилась на 35 процентов по сравнению с маем. Превышение общей смертности в столице в июне 2020 года по сравнению со средней смертностью за июнь в предыдущие три года составляет 3687 случаев. Отмечается, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3408 случаях (92 процента всей избыточной смертности в июне).

В Москве зафиксировано 230 642 случая заражения коронавирусом, при этом 165 966 пациентов вылечились. Всего в России выявлено 739 947 инфицированных, из низ 512 825 пациентов выздоровели, а 11 614 человек скончались.

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