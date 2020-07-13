В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве умерли 4 205 человек.

Ранее сообщалось, что смертность от коронавируса в российской столице за июнь снизилась на 35 процентов по сравнению с маем. Превышение общей смертности в столице в июне 2020 года по сравнению со средней смерностью за июнь в предыдущие три года составляет 3687 случаев. Отмечается, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3408 случаях (92 процента всей избыточной смертности в июне). Это меньше, чем в мае, на 35 процентов.

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