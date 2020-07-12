В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию

Всего с начала эпидемии в российской столице умерли 4 168 человек. Число скончавшихся по всему миру составляет 566 790.

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