В России вылечилось 70 процентов всех зараженных коронавирусом

В России за сутки поправилось 8804 зараженных коронавирусом. Всего выздоровело 512,8 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период эпидемии в стране зарегистрировано почти 740 тысяч случаев инфицирования. Таким образом, доля излечившихся составила около 70 процентов от всех заразившихся граждан. Еще 215,5 тысячи жителей остаются активными носителями вируса.

За последний день в Москве выписано 1012 пациентов, в Подмосковье — 378, Нижегородской области — 368, Свердловской — 359, Красноярском крае — 316, Кабардино-Балкарии — 233, Ханты-Мансийском округе — 231, Ямало-Ненецком — 223, Калужской области — 211.

Больше ста случаев выздоровления зафиксировано в Санкт-Петербурге, Башкирии, Ставропольском, Приморском, Пермском и Алтайском краях, Туве, Якутии, Карачаево-Черкесии, Ростовской, Иркутской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Новосибирской, Ульяновской, Ивановской, Тамбовской, Оренбургской, Владимирской, Тверской областях.

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