Голикова рассказала о снижении младенческой смертности в России

В России за последние пять месяцев снизилась на 6,4 процента младенческая смертность. Об этом рассказала в понедельник, 13 июля, вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

«Значительно была снижена младенческая смертность <...> За пять месяцев этого года младенческая смертность снизилась еще на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила она.

19 июня в Минздраве раскрыли способ снизить смертность россиян трудоспособного возраста. Для этого необходимо обратить внимание на меры по снижению потребления алкоголя. Кроме того, такие меры помогут увеличить среднюю продолжительность жизни в стране.

По данным министерства, мужчины в России умирают чаще, причем в основном от причин, связанных с употреблением алкоголя.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет.

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