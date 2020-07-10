В России достигли пяти показателей проекта по борьбе с заболеваниями сердца

Два основных и три из пяти дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» достигнуты в России в 2019 году. Об этом сообщила директор департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Она добавила, что оказались не реализованы показатели больничной летальности от инфаркта миокарда и больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). «Это говорит о том, что у нас на сегодняшний момент существуют определенные проблемы, которые должны быть решены реализацией федерального проекта в ближайшие пять лет», — пояснила Каракулина.

В целом по стране были уменьшены показатели смертности от инфаркта миокарда, смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, количество проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, отношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к выбывшему числу больных с ОНМК и доля профильных госпитализаций с ОНМК, доставленных автомобилями скорой помощи.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет.

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