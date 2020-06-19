В Минздраве раскрыли способ снизить смертность россиян

Чтобы снизить смертность россиян трудоспособного возраста, необходимо обратить внимание на меры по снижению потребления алкоголя. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Это [борьба с чрезмерным потреблением алкоголя] реально быстрая и эффективная мера, которая позволит снизить и заболеваемость, и смертность в целом, и смертность в трудоспособном возрасте», — сказал министр. Он подчеркнул, что мужчины в России умирают чаще, причем в основном от причин, связанных с употреблением алкоголя.

Кроме того, по мнению Мурашко, меры по снижению потребления алкоголя также могут помочь увеличить среднюю продолжительность жизни в России. «Поэтому снижение уровня потребления алкоголя и борьба с курением — это настоящий резерв для увеличения продолжительности жизни россиян», — отметил он.

Ранее сенатор Валерий Рязанский рекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя. Он подчеркнул, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность. По его словам, сенаторы также просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. Предложение Рязанского поддержал главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава России Евгений Брюн, подчеркнув, что «для России было бы полезно, чтобы это было с 21 года». Позднее он даже предложил закрепить возраст продажи алкоголя в Конституции.

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