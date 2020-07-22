Названа доля многодетных семей в России

Около десяти процентов семей в России являются многодетными. Такую долю назвал главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин, передает ТАСС.

«Большинство российских пар сегодня в России имеют одного или двоих детей... Для того чтобы население страны не убывало, необходимо, чтобы на смену двум родителям приходило не менее трех детей», — сказал эксперт.

По его словам, для поднятия уровня рождаемости необходимо поднимать престиж многодетных семей среди молодежи.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила менять Россию, поскольку, по ее мнению, нынешняя инфраструктура страны не предусмотрена для семей с тремя и более детьми. По словам омбудсмена, это, в частности, касается общественных мест, таких как комната матери и ребенка в аэропортах, куда можно войти только с одним ребенком. «А если их двое, неужели оставишь кого-то за дверью? Такие моменты говорят о том, что необходимо ориентировать вообще всю инфраструктуру, разрабатывать новые технологические решения для мест общественного пребывания, чтобы там было удобно семьям с любым количеством детей», — сказала Кузнецова.