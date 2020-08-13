Россиянам назвали идеальный овощ для снижения веса

Диетолог Ольга Шестакова назвала кабачок идеальным овощем для снижения веса с низким содержанием калорий и большим количеством витаминов. Об этом она заявила в интервью «Росбалту».

«Это идеальный овощ для снижения веса. Они имеют низкую энергетическую ценность, но при этом создают долгое ощущение сытости. На 100 граммов приходится всего около 20 килокалорий», — сказала диетолог, подчеркнув, что этот овощ улучшает стул, сокращает уровень холестерина и уменьшает отечность. По ее словам, в кабачке содержатся такие витамины, как В1, В2, С, РР, А, а также полезные микроэлементы — калий, магний, цинк, сера, натрий, фосфор.

Шестакова также предупредила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, находящимися в обострении, следует быть осторожнее при употреблении сырых кабачков. Кроме того, этим овощем не стоит злоупотреблять при наличии проблем с почками.

Ранее диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы Ольга Кондратенко рассказала о пользе вишни для похудения. По словам эксперта, содержащийся в вишне витамин B8 ускоряет обмен веществ. В то же время эта ягода не очень калорийна. «Поэтому она способствует похудению, ее можно включать в программы снижения веса», — сказала Кондратенко.