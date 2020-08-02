Россияне стали реже покупать средства для похудения. Так, эксперты уже на протяжении нескольких месяцев отмечают уменьшения объемов продаж БАДов и лекарственных средств для сброса веса. Соответствующие данные приводит RT.

Популярность подобных лекарств в сравнении с тем же периодом прошлого года начала плавно снижаться в апреле. Так, в апреле падение составило 7 процентов, а в мае уже 12 процентов. В июне-июле эта цифра составила 3,5 процента.

По данным на начало июля, средняя цена на средство для похудения составила 908 рублей. Это на 17 процентов больше, чем годом ранее. При этом с начала 2020-го в России было продано 4,8 миллиона упаковок лекарств для снижения веса общей суммой в 3,9 миллиарда рублей.

«Люди пытались как-то похудеть сами. (...) Зачем пить добавки, когда нужно менять образ жизни? За время самоизоляции было много передач на эту тему, может быть, кто-то и услышал нас, диетологов. Никакая добавка не решит проблему ожирения», — подчеркнула ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьян. Она также добавила, что ни на одно лекарство нельзя перекладывать ответственность за собственное здоровье.

Ранее врач-диетолог рассказала об опасности резкого похудения. По ее словам, таким образом токсины, находившиеся в жировом прослойке, выбрасываются в кровь. Из-за этого организм травится собственным жиром. Чтобы правильно снижать вес, нужно, прежде всего, сбалансированно питаться и отказаться продуктов, которые удерживают воду в организме.