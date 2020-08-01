Появились сообщения о смерти самой тяжелой женщины России

В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России Любовь Нурдинова, которая весила 350 килограммов. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, с начала июня Нурдинова перестала выходить на связь с журналистами, которые вели дневник ее похудения, и открывать двери квартиры.

Отмечается, что старший сын женщины выслушал вопрос корреспондента и бросил трубку. Другие дети Нурдиновой также не стали отвечать на звонки. Смерть тюменки подтвердили источники, знакомые с ее семьей. Причины не уточняются.

Нурдинова считалась самой тяжелой женщиной России, пока ей не провели операцию по уменьшению желудка — после этого она похудела до 158 килограммов. До этого женщина не могла выйти из дома 18 лет.

В мае «Комсомольская правда» сообщала, что Нурдинова пыталась покончить с собой. При этом отмечалось, что никаких физиологических факторов, которые могли бы спровоцировать женщину на такой шаг, не наблюдалось.