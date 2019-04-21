«Самая тяжелая невеста России» похудела

Жительница Волгограда Наталья Руденко, известная как самая тяжелая женщина России, сбросила более 40 килограммов. Ей сделали операцию по уменьшению желудка, сообщает «В1.ру».

По словам Руденко, сейчас она весит 225 килограммов. «Я стала намного веселее. Во мне живет больше надежды и больше ожиданий от самой себя», — рассказала женщина сайту.

Волгоградка призналась, что пока не привыкла к прописанной ей врачами диете, но поняла ее необходимость. «Теперь я могу сказать: совершенно спокойно можно прожить и без майонеза, и без булочек-дурочек», — поделилась Руденко.

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Помимо этого она рассказала, что теперь может самостоятельно подняться пешком на третий этаж, хотя раньше даже на второй поднималась с двумя передышками.

О желании похудеть Руденко заявила осенью прошлого года. О ней писала волгоградская пресса, также женщина появлялась в шоу «На самом деле» на Первом канале, где ее прозвали «самой тяжелой невестой России».

Сообщалось, что женщина сбила режим питания после того, как устроилась на работу в троллейбусное депо, и резко набрала вес из-за гормонального сбоя, произошедшего в результате выкидыша. По воспоминаниям Руденко, около семи лет назад она попала в больницу с гипертоническим кризом. Тогда волгоградка весила 160 килограммов, и к ней пришла врач-эндокринолог, которая сказала: «Жрать надо меньше». Эту фразу Руденко, по ее воспоминаниям, восприняла болезненно, перестав следить за весом, который впоследствии увеличился до 270 килограммов.

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