Мужчина за год похудел на 50 килограммов и поделился секретом успеха

Житель английского города Мейденхед, графство Беркшир, за 12 месяцев сбросил 50 килограммов и поделился секретом своего успеха. Об этом сообщает издание Express.

56-летний отец трех детей Эд ван Дер Рест (Ad van Der Rest) весил 127 килограммов и испытывал проблемы с подбором одежды. «Я высокий и всегда был довольно крупным, с широкой грудью. Но когда ты становишься больше самого большого размера рубашки в магазине, становится гораздо тяжелее найти одежду. Когда у меня был максимальный вес, я носил размер XXXL», — рассказал ван Дер Рест.

Он любил вредную пищу, хрустящие закуски, сосиски в тесте и чипсы. Из-за избыточного веса мужчина испытывал одышку, даже просто пройдя через парковку. «Я страдал легкой формой астмы 50 лет, и, учитывая мой лишний вес, врач прописал мне 15 миллиграммов иммуноподавляющих стероидов ежедневно», — рассказал он.

Англичанин пытался самостоятельно вести здоровый образ жизни, но безуспешно. Он не любит салаты и не хотел заставлять себя голодать. Благодаря Twitter, он нашел план питания Second Nature. Эта диета рекомендована Национальной системой здравоохранения Великобритании. Подписавшись на эту программу, ван Дер Рест получил умные часы и возможность ежедневно общаться с тренером.

В результате ему удалось изменить свою диету и начать контролировать размер съедаемых порций. Теперь на завтрак он ест греческий йогурт с мюсли, на ланч — курицу с овощами. Его обед состоит из омлета, рыбы или мяса с овощами, включая морковь, бобы, сладкую кукурузу и перец.

За первую неделю ван Дер Рест сбросил шесть килограммов, а за последующий год — 50 килограммов. Теперь он ходит по восемь тысяч шагов в день и бегает по пять километров три раза в неделю.

Англичанин считает, что успех в борьбе с лишним весом на 80 процентов состоит из диеты и на 20 — из упражнений. Кроме того, он избегает пищи с высоким содержанием сахара. Ван Дер Рест утверждает, что ключ к похудению — следование этим правилам.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Калифорния, сбросившая 60 килограммов за 10 месяцев, поделилась своим секретом похудения. Нужно говорить себе, что сколько бы провалов тебя не ждало, ты будешь идти до конца, считает она.