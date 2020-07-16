Девушка сбросила 60 килограммов за 10 месяцев и поделилась секретом похудения

Жительница американского штата Калифорния, сбросившая 60 килограммов за 10 месяцев, поделилась своим секретом похудения. Ее историю описало издание Runner’s World.

Несколько лет назад Кристина Батиста (Cristina Bautista) обнаружила у своего жениха беременную любовницу. «Он изменял, потому что я толстая и непривлекательная», — винила она себя. Свадьба сорвалась, девушка погрузилась в депрессию и пыталась покончить с собой. «Очнувшись в больнице, я сказала себе: так больше продолжаться не может. Я должна поменяться», — рассказывает она.

Для начала Батиста решила похудеть: она думала, что таким образом покажет бывшему жениху, как он ошибался. Она с детства страдала от избыточного веса и к 25 годам весила около 140 килограммов. Ей давно хотелось заняться бегом. Прежде этому мешали комплексы, но после пережитого ей стало не до них.

«Помню первую пробежку, — говорит она. — Думала, рвану вперед, и все получится само собой. Но меня ждал ужасный провал. Ощущение было такое, будто легкие горят. Но я повторяла себе, что не сдамся». За первые шесть месяцев ей удалось сбросить 20 килограммов, за следующие четыре — еще 40, а через год после этого ее вес сократился до 61 килограмма.

«Все это было бы невозможно, если бы я не поменяла свою диету», — утверждает Батиста. По ее словам, поначалу она ничего не понимала в правильном питании и пыталась голодать, но это было ошибкой. Со временем девушка поняла, что важнее правильный баланс. По ее словам, это относится и к самой здоровой пище: если никогда не баловать себя, долго не продержишься. «Я не особенно переживаю, если в середине недели возникает желание съесть чизбургер», — признается она.

«Тем, кто только начинает или пытается начать похудение, хочу сказать, что самое важное — верить в себя, — утверждает Батиста. — Нужно рассчитывать на то, что все получится, а не на неудачу. Я сама почти всю жизнь рассчитывала на неудачи. Садилась на диеты, втайне понимая, что ничего не выйдет, никогда не веря в себя до конца. Всегда говорите себе, что сколько бы провалов вас не ждало, вы не остановитесь, пока не достигнете цели. Нужно говорить себе, что сколько бы провалов тебя не ждало, ты будешь идти до конца».

В апреле сообщалось, что жительница американского города Милуоки, штат Висконсин, рассказала о том, как ей удалось за 12 месяцев сбросить 43 килограмма. По ее словам, очень важно было ставить перед собой небольшие достижимые цели.