Женщина сбросила 37 килограммов и рассказала историю своего похудения

Жительница новозеландского города Окленд похудела на 37 килограммов и рассказала, как ей удалось добиться этого результата. Ее историей поделилось издание Stuff.

Ныне 34-летняя Таня Уайт (Tanya White) весила 99,9 килограмма при росте 1,7 метра на пике ожирения. Она призналась, что набрала вес из-за переедания после травматичных событий в жизни. Сначала она пережила непростое расставание с возлюбленным, который изменял ей с ее подругой. Больше всего Уайт не хватало трех его детей от прошлых отношений, к которым она сильно привязалась. Затем у новозеландки умер дедушка, с которым она была близка, а после ей пришлось переехать и сменить работу.

Чтобы справиться со стрессом, Уайт постоянно ела и пила вино. Она почти не выходила на улицу и эмоционально отгородилась от окружающих. Новозеландка окончательно осознала, что набрала лишний вес, когда была вынуждена заказать одежду на десять размеров больше.

Родственники посоветовали ей обратиться к психологу, благодаря которому девушка смогла выбраться из затяжной апатии. После этого она записалась на программу похудения. Уайт была скептически настроена и планировала заниматься не больше шести недель, но в итоге увидела результаты и продолжила следить за питанием. Она начала гулять, а вскоре и бегать, хотя раньше ей это не нравилось.

Девять месяцев спустя женщина достигла целевого веса 62 килограмма. Однако Уайт не собирается прекращать считать калории и тренироваться. «Над сохранением веса надо работать каждый день. Надо осознавать, что ты ешь и пьешь, сколько ты занимаешься», — объяснила она. Во время карантина из-за пандемии новой коронавирусной инфекции она набрала несколько килограммов, но быстро смогла их сбросить.

Однако самым важным своим достижением Уайт считает отказ от заедания проблем. Теперь, когда ей грустно, она не заказывает пиццу и не покупает бутылку вина, а идет на пробежку. Девушка настолько редко пьет, что у нее начинает болеть голова даже от бокала вина. Она поставила себе новую цель — пробежать марафон.

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