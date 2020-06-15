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Женщина сбросила 13 килограммов за полгода и раскрыла секрет мотивации

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Фото: @ww_lydiabordo

Жительница американского города Даллас, штат Техас, сбросившая 13 килограммов за полгода, раскрыла секрет своей мотивации. Об этом пишет сайт Today.com.

34-летняя Лидия Бордо (Lydia Bordo) всерьез задумалась о похудении, когда праздновала день рождения в ноябре прошлого года. Она дала себе слово, что каждый день будет делать упражнения и в течение года 300 раз воспользуется электронным велотренажером Peloton, до которого у нее давно не доходили руки. Кроме того, женщина решила изменить свою диету согласно рекомендациям программы Weight Watchers,

Бордо утверждает, что каждый день тратит на физическую активность от 30 до 90 минут. Она бегает, ездит на велотренажере, ходит на долгие прогулки с семьей, занимается фитнесом и силовыми тренировками, причем не в спортзале, а дома. Для этого ей приходится вставать в пять часов утра, когда ее муж и дочь еще спят, или находить время для занятий на обеденном перерыве.

Ее диета также стала другой: она полностью отказалась от визитов в Starbucks, перестала покупать газированные напитки и стала следить за едой, которой она подкрепляется в течение дня.

Чтобы не терять мотивацию, Бордо регулярно выкладывает фотографии в Instagram. Сравнение снимков помогает замечать изменения к лучшему, о которых не сообщают весы. «Люди расстраиваются, когда стрелка весов не двигается, — объясняет она. — Но они не видят, что где-то теряют сантиметры, что их одежда лучше сидит. А на это, я считаю, следует обращать внимание. В конце концов, сами по себе весы ничего не значат».

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.

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