Женщина сбросила 102 килограмма и поделилась секретом похудения

Жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. История ее преображения опубликована на сайте The Scottish Sun.

52-летняя Трейси МакКормак (Tracy McCormack) рассказала, что в 2016 году у нее диагностировали диабет второго типа. «Врачи сказали, что я должна поменять образ жизни, иначе нет никаких гарантий, что я проживу еще пять лет», — отметила она. — Я была шокирована. Это был призыв к действию, в котором я так нуждалась».

На тот момент МакКормак ежедневно принимала целую гору таблеток, в том числе от диабета, повышенного давления и болей в суставах. После неутешительных прогнозов она приобрела программу похудения, разработанную Slimming World. На этот шаг ее подтолкнули успехи сестры, которая благодаря плану тренировок и диете сбросила около 32 килограммов.

С тех пор как шотландка изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом, она похудела на 102 килограмма. Более того, ей удалось принять участие в благотворительном забеге на десять километров. «Мое здоровье невероятно улучшилось: диабет перешел в стадию ремиссии, а давление нормализовалось», — поделилась МакКормак.

«Я чувствую себя совсем другим человеком, — подчеркнула она. — Slimming World спас мне жизнь».

В апреле сообщалось о жителе шотландского города Брихин, который занялся спортом и похудел вдвое. Благодаря трансформации его диабет перешел в стадию ремиссии, и он полностью отказался от медикаментов.

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