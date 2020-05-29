Из жизни
 
Последние новости
Российские регионы призвали отменять ограничения из-за COVID-19 без возврата
Дмитрий Песков отпустил бороду
Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена планеты
Переболевший коронавирусом миллиардер решил заработать на коронавирусе
Китайские компании начали готовиться к уходу из США
Водитель такси помог москвичке сбежать от насильников 
Определена новая смертельная опасность коронавируса
Леди Гага вспомнила о конфузе у дешевого кафе из-за колье за миллионы долларов
Названа цена спасения главной экономики Европы
На бунтующего из-за смерти чернокожего наехал автомобилист и попал на видео
Новости партнеров

Недовольная своей фигурой женщина преодолела страх и преобразилась

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Julia Meadows

Жительница австралийского города Мельбурн похудела на 11 килограммов за восемь месяцев благодаря диете и физической активности и полностью преобразилась. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

36-летняя Джулия Мидоус (Julia Meadows), мать двоих детей, была недовольна своей фигурой и боролась с депрессией и неуверенностью в себе. Она решила изменить свою жизнь и записалась на популярную в Австралии программу для похудения после того, как увидела представленные на их сайте примеры преображений.

«Я увидела примеры удивительных изменений, подписалась на местную группу для бегунов и на занятия фитнесом и начала придерживаться предложенного программой плана питания», — сказала она. Мидоус рассказала, что ей было страшно идти на занятия, но она преодолела свой страх, и начала замечать изменения в своем теле уже через три недели после начала занятий и смены диеты.

Больше всего на ее похудение повлияло снижение количества сахара. Вредные десерты и мороженое она заменила фруктами и натуральным йогуртом. На завтрак Мидоус ест смузи с ягодами, бананами и овсяными хлопьями, потом перекусывает чашкой чая с греческим йогуртом и фруктами. На обед она доедает остатки вчерашнего ужина, например, курицу и салат.

В следующий прием пищи женщина ест несколько вареных яиц, орехи или рисовые крекеры с арахисовым маслом, а на ужин — мексиканскую лазанью или болоньезе — что-то из ее любимых блюд. «Я пью около трех литров воды в день, и это сделало мою кожу гораздо более здоровой и гладкой», — сказала она.

Мидоус рассказала, что больше всего в процессе похудения ее мотивируют фотографии до начала программы и после. Они необходимы, так как вес может некоторое время не изменяться, хотя видимые изменения все равно есть. «Я узнала, что весы не всегда говорят правду, и теперь я смотрю на фотографии до и после, чтобы понять, чего я достигла», — пояснила она.

По словам женщины, для нее важно регулярно менять упражнения, чтобы сохранять мотивацию. «Это не всегда должна быть прогулка, бег или упражнения. Прыгать на трамплине, танцевать с детьми или бегать с ними по игровому центру — лучший способ оставаться активной — плюс это очень весело», — сказала Мидоус.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mum-of-two, 36, reveals how she shed fat from her body and toned up in MONTHS
Женщина сумела похудеть на карантине и поделилась своим секретом
Женщина похудела на четыре размера за полгода и поделилась секретами успеха
Девушка сбросила 23 килограмма и рассказала о секрете похудения
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0426 мая

«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»

История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
18:08Сегодня

Десять человек погибли после потопа и нашествия опасных зверей

17:11Сегодня

Курение на рабочем месте обернулось стрельбой

16:21Сегодня

111-летняя долгожительница победила коронавирус и установила рекорд

Из жизни21:0523 мая

Погасший Сатурн

Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
15:09Сегодня

Дикая кошка съела 17 вымирающих ящериц

13:52Сегодня

Пенсионерка из-за боязни коронавируса пять дней сидела без еды и осталась жива

13:05Сегодня

Застрявшую в море семью спасли за считаные секунды до гибели

Из жизни00:0523 мая

«Это настоящее чудо»

Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
12:07Сегодня

Рыбаки втроем вытащили из реки огромного сома

11:10Сегодня

Парапланеристы после столкновения упали с высоты полутора километров и выжили

10:19Сегодня

Мужчина получил заказ спустя восемь лет после покупки и расхохотался

Россия
Россиянам выделят по четыре квадратных метра храма
В российском детсаду произошло массовое заражение детей коронавирусом
Подсчитано число воспользовавшихся сервисом c расписанием прогулок москвичей
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?
На Ямале продолжат стройки на 136 объектах несмотря на пандемию
Голландский экспресс
Как проходит процедура экспресс-теста на COVID-19 в Москве
Все материалы
Мир
Россия рассказала о сорвавшемся перемирии в Ливии
В Иране заподозрили появление коронавируса за месяц до эпидемии
People gather near the Minneapolis Police third precinct after a white police officer was caught on a bystander's video pressing his knee into the neck of African-American man George Floyd, who later died at a hospital, in Minneapolis, Minnesota, U.S. May 27, 2020. REUTERS/Eric Miller - RC2EXG9954GAАмериканцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
Протестующие обвиняют полицейских в убийстве и устраивают погромы
Трамп приврал о разговоре с премьер-министром Индии
Раскрыты многочисленные жалобы на причастного к смерти чернокожего в Миннесоте
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)В глубокой изоляции
Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
Самозанятым россиянам решили вернуть налог
Треть населения Земли оказалась под угрозой потери работы
Самая крупная авиакомпания Европы приготовилась к банкротству
Все материалы
Силовые структуры
На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели новое дело о порнографии
Подполковник МВД смошенничал против вора в законе Васи Воскреса
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
Российская школьница стала секс-рабыней маньяка. Она рассказала, как жила в его бункере
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве женщину облили бензином и подожгли
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Все материалы
Наука и техника
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Назван самый популярный смартфон в мире
Живые мертвецы
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Россия начала производство космического корабля «Арго»
«Мы все ближе к катастрофе»
 
Все материалы
Спорт
Названы самые дорогие футбольные клубы Европы
Михаил Татаринов«Я человека зарезал»
Советский хоккеист был чемпионом мира, но погубил карьеру в НХЛ, начал пить и оказался за решеткой
Друг Макгрегора рассказал о решении «свинтить из России после истории 90-х»
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Тактаров оценил драку Тайсона на рестлинг-шоу
«На входе раздают бонусы без депозита»
Бездепозитные бонусы за регистрацию — хит 2020-го. Разбираем фрибеты новым клиентам с БК Olimp.bet
Хоккеист российской молодежки рассказал об отношении канадцев к Путину
Все материалы
Культура
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Вредные девчонки и детективы
Как рассказать детям о зверствах, Боге и грязных подъездах
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Названа причина развода Гагариной
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Билли Айлиш выложила полную версию видео с раздеванием из-за бодишейминга
Все материалы
Интернет и СМИ
Вышедших поддержать арестованного за одиночный пикет журналиста задержали
«Люди просто боятся»
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи о коронавирусе, вреде 5G и чипировании Биллом Гейтсом
Детское шоу про распятие Христа и «заслуженную смерть» осудили за жестокость
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД
Спор вокруг КВН дошел до Верховного суда
Все материалы
Ценности
Женщина прошлась по улице в бикини из масок ради протеста против карантина
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Полная модель снялась обнаженной ради борьбы с неуверенностью в себе
Модель с заболеванием кожи снялась для соцсетей в приспущенных штанах
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Ким Кардашьян показала целлюлит на фото в бикини и восхитила поклонников
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 53-летняя женщина раскрыла секрет своей привлекательности
Другие правила
Люди по всему миру вышли на улицу после изоляции и попали в новую реальность. Как она выглядит?
Учительница балета узнала о своей беременности за два часа до родов
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Младенца напоили черепашьей кровью для профилактики коронавируса и погубили его
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Родилась девочка с двумя ртами и двумя языками
Все материалы
Первый российский автобренд «Фрезе» возродят ради китайских электрокаров
Хэтчбеки с мотором в неправильном месте: часть 1
Что бывает, когда «горячий хэтчбек» строят по канонам суперкаров
Lada Largus с новым дизайном сфотографировали на дороге
9 необычных внедорожников, которые продаются в России
Что можно купить в стране, где дорог меньше, чем направлений
Ford построит электромобиль на платформе Volkswagen
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
Марка Facel выпустит новый автомобиль впервые за 56 лет
Все материалы
Дом
Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге рухнул спрос на жилье
Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Женщина захотела обменять ребенка на квартиру и была задержана
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российских выпускников привлекут к научным исследованиям
Найден способ стабилизировать российскую экономику
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском регионе появится Фонд микрозаймов для МСП
Все материалы