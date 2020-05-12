Девушка сбросила 23 килограмма и рассказала о секрете похудения

Жительница Индии, страдавшая от избыточного веса, рассказала, как ей удалось сбросить 23 килограмма за 18 месяцев. Ее историю опубликовало издание The Times of India.

К 23 годам Дикша Сингхи (Diksha Singhi) весила 105 килограммов. Она неоднократно пыталась похудеть, но никогда не прикладывала для этого особых усилий. Девушка решила изменить свой образ жизни лишь после того, как избыточный вес начал превращаться в серьезную проблему. Последней каплей стал отпуск, во время которого ее не пустили кататься на параплане, потому что она была слишком тяжелой.

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Сингхи стала регулярно заниматься фитнесом, старалась больше ходить, следила за режимом сна и отказалась от нездоровой пищи. «Сбросить первые килограммы было легко, — рассказывает она. — Но потом я вышла на плато и перестала видеть изменения. Я начала сдаваться и испортила все достигнутое». Ей пришлось начинать похудение снова. Вторая попытка оказалась удачнее, потому что теперь она знала секрет: нужно быть стойкой и не сдаваться, несмотря ни на что.

Теперь Сингхи тренируется по 45 минут в день пять или шесть дней в неделю и придерживается новой диеты. Утром девушка готовит кашу или блины из нутовой муки, днем ест зелень с индийским лавашем чапати, а вечером сытно обедает, предпочитая блюда с высоким содержанием белка и овощи. Она старается избегать сахара, однако регулярно балует себя мороженым.

По ее словам, чтобы добиться успеха, необходимо поддерживать позитивный настрой. «Я стараюсь избегать людей, которые постоянно хотят его испортить, даже тех, кто говорит: "Пропусти сегодня тренировку, поешь что-нибудь, ничего не случится"», — утверждает она.

Ранее сообщалось о студентке из Индии, которая рассказала о том, как ей удалось за 10 месяцев сбросить 21 килограмм. «Хотя упражнения очень важны, чтобы сбросить вес и поддерживать физическую форму, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно», — считает она.

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