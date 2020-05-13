Женщина похудела на четыре размера за полгода и поделилась секретами успеха

Жительница американского города Сан-Франциско, Калифорния, похудела на четыре размера благодаря виртуальным занятиям с тренером. О секретах ее успеха сообщает издание Today.

34-летняя Эшли Браун (Ashleigh Brown) переехала в Сан-Франциско в 2016 году и начала набирать вес из-за походов с новым возлюбленным по ресторанам. Она быстро растолстела на 13 килограммов.

В начале 2019 года бойфренд сделал Браун предложение, и женщина решила привести себя в форму к свадьбе, которая должна была состояться в июле. У нее был абонемент в спортзал, но она редко ходила туда из-за чувства, что все смотрят на нее. Из-за предрассудков, что надо заниматься на беговой дорожке по часу в день, Браун не могла найти времени в своем загруженном рабочем графике.

Ей удалось достичь успеха, когда она записалась на виртуальные занятия с тренером. Браун выбрала график по три получасовых занятия в неделю. Также она изменила диету: стала есть больше рыбы, курицы, овощей и пить больше воды. Вскоре она заметила значительные изменения объемов тела и похудела на четыре размера джинсов.

В результате она чувствовала себя замечательно во время свадьбы, и платье отлично сидело на ней.

Желающим похудеть Браун рекомендует выбирать виртуальные занятия, не фокусироваться полностью на своем весе, разнообразить упражнения, внимательно относиться к выбору еды и быть добрым к себе.

Ранее сообщалось, что жительница Индии, страдавшая от избыточного веса, рассказала, как ей удалось сбросить 23 килограмма за 18 месяцев. Последней каплей стал отпуск, во время которого ее не пустили кататься на параплане, потому что она была слишком тяжелой.

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