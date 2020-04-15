Тучный мужчина втайне от семьи пошел в тренажерный зал и похудел вдвое

Тучный житель шотландского города Брихин занялся спортом и похудел вдвое. Его историю трансформации приводит Daily Mail.

48-летний Иэн Аткинсон (Ian Atkinson) рассказал, что в прошлом он весил 143 килограмма и ежедневно потреблял около пяти тысяч калорий. В сентябре 2016 года в ходе обследования у него диагностировали диабет второго типа и критически высокий уровень сахара в крови. Доктора предупредили, что он вскоре может оказаться в больнице, если продолжит вести такой же образ жизни.

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В феврале 2018 года Аткинсон всерьез задумался о своем здоровье. «Тогда у меня был непростой период в жизни. Мне было 46 лет, и казалось, что я не дотяну и до 50», — признался шотландец. Втайне от семьи он пошел в спортзал и записался на консультацию к персональному тренеру. «Первые походы в тренажерный зал были полным кошмаром. Я думал, что умру. Но я не сдавался и продолжал заниматься спортом. Окружающие очень помогали мне», — отметил он.

Тренер разработал Аткинсону план питания и программу тренировок. С помощью сбалансированной диеты и регулярных занятий спортом он за год сбросил половину веса. В ходе очередного осмотра у врача ему посоветовали временно ограничить прием лекарств от диабета, поскольку болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако шотландец решил вовсе отказаться от медикаментов. Уровень сахара в его крови также пришел в норму.

В январе прошлого года он вступил в местный беговой клуб и вскоре смог пробежать марафон. Теперь он бегает до 70 километров в неделю. «Когда я только пошел в спортзал, я ненавидел беговую дорожку. Но я бросил самому себе вызов и в результате стал получать от бега удовольствие. Теперь меня не остановить, — заметил шотландец. — Лучший совет, который я могу вам дать, — вступите в беговой клуб. Это решение изменит вашу жизнь».

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