Мужчина весом 330 килограммов испугался смерти и за год похудел вдвое

Житель американского города Фэрвью, штат Оклахома, весивший 330 килограммов, за год похудел вдвое. Он стал одним из участников передачи My 600-lb Life, сообщает Daily Mail.

Кайлас Гивенс (Cillas Givens) с детства страдал ожирением. Мужчина признался, что избыточный вес лишил его возможности проводить время с возлюбленной по имени Джессика (Jessica) и тремя падчерицами. «Моему папе нужно сильно похудеть, чтобы он смог со мной поиграть», — отметила одна из девочек.

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Последние два с половиной года тучный американец был прикован к постели, дышал через кислородную маску и практически не двигался. Гивенс решил сбросить вес, когда ожирение начало угрожать его жизни. Американец обратился за помощью к известному хирургу Юнану Новзарадану (Younan Nowzaradan). Мужчина приехал в больницу, и в ходе осмотра в его ногах обнаружили инфекцию. Пациента немедленно госпитализировали.

Спустя два месяца, находясь под присмотром Новзарадана, Гивенс потерял около 96 килограммов. Затем американца поместили в центр физиотерапии. После выписки, без надзора врачей, процесс похудения замедлился. В последующие два месяца он сбросил всего 2,3 килограмма. Однако в итоге ему удалось избавиться от 123 килограммов.

Тогда мужчине успешно провели операцию по снижению веса. Гивенс продолжил худеть, начал дышать без кислородной маски и впервые за многие годы смог встать и прогуляться. В результате его вес уменьшился до 142 килограммов.

Гивен предложил своей девушке выйти за него замуж, она согласилась. «Я так близок к той жизни, о которой всегда мечтал», — заключил Гивенс.

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