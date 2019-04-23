«Самая тяжелая невеста России» захотела похудеть еще на центнер

Жительница Волгограда Наталья Руденко, некогда весившая больше трех центнеров, заявила о желании похудеть до 130 килограммов к свадьбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка призналась, что с детства боролась с избыточным весом. Однако 13 лет назад, после выкидыша, вес на тот момент 24-летней женщины начал стремительно расти из-за гормонального сбоя. Руденко добавила, что долгое время не понимала этого, «заедала проблемы» и говорила всем близким, что непременно «возьмется за себя».

Женщина осознала необходимость медицинской диеты четыре года назад. К тому моменту россиянка перестала выходить из дома — она не могла самостоятельно спуститься со второго этажа.

Материалы по теме «Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес

«Я не знаю, сколько тогда весила. Наверное, более 300 килограммов. Страшно стало, когда кожа буквально начала лопаться, и я уже не могла без посторонней помощи сходить в туалет, поднять ногу, чтобы залезть в ванну», — рассказала женщина. Родители уговорили ее переехать к ним деревню, следили за тем, чтобы она соблюдала диету и двигалась. Вскоре Руденко вновь начала самостоятельно ходить.

Через год женщина вернулась в город, где вновь начала набирать вес. Однако в ноябре 2018 года про ее аварийный дом решили сделать журналистский материал. В итоге репортеров больше заинтересовала сама Руденко — ее прозвали самой полной жительницей города.

Женщину пригласили на несколько передач на телеканалы. Во время записи программы «Пусть говорят» она познакомилась с Натальей Бордан — врачом, специализирующимся на лечении ожирения, и стала ее пациенткой.

С тех пор женщина проходила лечение в нескольких клиниках и продолжает строго соблюдать диету: избегает майонеза и «булочек-дурочек». В среднем, она сбрасывает до пяти килограммов в месяц. Ей помогают родители и жених.

Ранее сообщалось, что после операции по уменьшению желудка Руденко похудела до 225 килограммов.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!