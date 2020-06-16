Мужчина сбросил 20 килограммов за семь месяцев и раскрыл секрет похудения

Житель индийского города Хайдарабад, штат Телангана, похудел на 20 килограммов после того, как не смог подобрать себе подходящую одежду, и раскрыл секрет похудения. Об этом сообщает издание Times of India.

33-летний разработчик программного обеспечения Судхир Госвами (Sudhir Goswami) считал, что жить нужно на полную катушку. Он наслаждался вкусной едой и не беспокоился о том, полезно ли это для здоровья. В результате он начал набирать лишний вес и на пике весил 99 килограммов.

Поворотный момент наступил, когда Госвами вместе со своей возлюбленной отправился в магазин и не смог выбрать себе подходящий костюм. Вся одежда, которая нравилась программисту, была ему мала. После этого он решил похудеть и стал вести здоровый образ жизни.

Индиец сел на жесткую диету и начал заниматься спортом. Он тренируется по шесть дней в неделю, его занятия длятся по полтора-два часа. Три раза в неделю он играет в бадминтон.

На завтрак Госвами ест пять вареных белков с двумя ломтиками черного хлеба и арахисовое масло, один целый апельсин или любой другой фрукт. На ланч — морковь, свеклу и салат с арахисом и жареную курицу с гарниром из овощей. На обед мужчина съедает жареную рыбу с жареными овощами. Перед тренировками он пьет черный кофе с миндалем, а после — протеиновый коктейль.

В результате Госвами похудел за семь месяцев на 20 килограммов. Чтобы сохранять мотивацию, он закрывает глаза и визуализирует все хорошее, что случилось в его жизни. Он начал рано просыпаться утром, вести дисциплинированный образ жизни и полностью отказался от сладостей.

Ранее сообщалось, что страдавшая ожирением жительница английского города Мелтон-Моубрей, графство Лестершир, похудела на 63 килограмма и осталась с шестью килограммами свисающей лишней кожи. Она решила избавиться от лишнего веса после того, как врач сказал ей, что она не доживет до 35 лет.

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