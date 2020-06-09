Женщина похудела из страха смерти и осталась с шестью килограммами лишней кожи

Страдавшая ожирением жительница английского города Мелтон-Моубрей, графство Лестершир, похудела на 63 килограмма и осталась с шестью килограммами свисающей лишней кожи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя Ханна Каслдайн (Hannah Castledine) пережила тяжелый разрыв отношений и пыталась заесть стресс, чтобы почувствовать себя лучше. В итоге она попала в зависимость от еды и растолстела почти до 165 килограммов.

Когда врач сказал англичанке, что она не доживет до 35 лет, Каслдайн испугалась, что ее дочь останется сиротой и решила изменить свой образ жизни. Страх смерти был так силен, что она отказалась от нездоровой пищи, записалась на программу для желающих похудеть, начала заниматься спортом и стала ходить на длительные прогулки. В результате ей удалось похудеть на 63 килограмма.

После похудения у Каслдайн остались 6,3 килограмма лишней кожи, которая причиняет ей беспокойство. «Из-за складок я плохо пахну, это некрасиво, и мне из-за них больно. Я не могу смотреть на себя в зеркало. Я хочу избавиться от лишней кожи. Мне хочется взять нож и сделать это самостоятельно, потому что так будет быстрее», — сказала она.

Теперь англичанка пытается собрать 12 тысяч фунтов (один миллион рублей), чтобы пройти операцию по удалению лишней кожи.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Пул, графство Дорсет, похудела на 56 килограммов при помощи диеты собственного изобретения и осталась недовольна своей внешностью из-за складок кожи на животе, весящих четыре килограмма. Чтобы избавиться от них, требуется дорогостоящая хирургическая операция, на которую у нее нет денег.

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