Женщина похудела на 70 килограммов и пожалела

Жительница английского боро Челтнем, графство Глостершир, похудела на 70 килограммов и расстроилась из-за обвисшей кожи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Виктория Харриес (Victoria Harries) весила 144 килограмма. Семь лет назад она была на свадьбе друга, где ее запечатлел фотограф. Когда женщина увидела себя на снимке, она огорчилась и удалила отметку со своим именем в соцсетях. В то же время Харриес решила, что надо худеть, распечатала эту фотографию и повесила на дверцу холодильника для мотивации.

Британка придерживалась жестких диет и спортивного режима, и в результате за семь лет похудела на 70 килограммов. Она ежедневно проходила по 10 тысяч шагов до 10 утра и сбалансированно питалась. Сейчас ее вес составляет 74 килограмма, но результат не удовлетворил женщину. Вместо тела мечты она получила десять килограммов отвисшей кожи на руках, ногах и животе.

После похудения Харриес не может смотреть на себя в зеркало и из-за обвисшей кожи до сих пор не может носить ту одежду, которую хочет. Незнакомые люди спрашивают, не беременна ли она, и это огорчает британку. Она признается, что иногда думает, что хотела бы вообще не худеть.

Сейчас Харриес собирает 9,5 тысяч фунтов (780 тысяч рублей) на операцию по удалению излишков кожи и надеется в скором времени накопить нужную сумму.

Ранее сообщалось, что житель английской деревни Баруэлл, графство Лестершир, изменил рацион, начал заниматься спортом и похудел на 51 килограмм. Британец весил около 133 килограмма и жаловался, что неудачно выходит на снимках, но после решения похудеть записался в тренажерный зал и выработал привычку регулярно есть небольшими порциями, чтобы восстановить метаболизм.

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