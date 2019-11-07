Любительница фастфуда нашла способ похудеть вдвое и выйти замуж

Жительница шотландского города Камернолд, страдавшая от избыточного веса, рассказала о том, как похудела в два раза. Об этом пишет издание Daily Mail.

24-летняя Челси Гулд (Chelsey Goold) пристрастилась к нездоровой пище из-за несчастливых отношений. Каждый день она поглощала несколько обедов из «Макдоналдса» и забегаловок, торгующих на вынос. За год ей приходилось расходовать на еду около 10 тысяч фунтов стерлингов (820 тысяч рублей).

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К 2017 году ее вес достиг 115 килограммов. Гулд утверждает, что не могла самостоятельно завязать шнурки и постоянно страдала от одышки, которая начиналась, стоило ей сделать несколько шагов.

После расставания с молодым человеком она решила взяться за ум и сбросила 13 килограммов. Затем девушке одобрили рукавную гастропластику — хирургическую операцию, направленную на лечение ожирения. «Мне понадобилось три года, чтобы ее добиться, — объясняет она. — Нужно доказать, что у тебя правильный настрой, и ты не упустишь предоставившийся шанс».

После операции Гулд отказалась от фастфуда и старается употреблять только здоровую пищу. На завтрак она ест хлопья с молоком, полдничает салатом с мясом и обедает курицей с овощами. За год ей удалось похудеть до 57 килограммов, а в июле она вышла замуж. «Это было потрясающее чувство, когда я, сбросив весь этот вес, надела свадебное платье, — говорит Гулд. — Меня так удивило, что я в нем уместилась».

Ранее сообщалось, что строитель из Великобритании похудел на 20 килограммов из-за стихов, которые написала его жена. Она сочинила стихотворение о тяготах брака, в котором ее муж именовался «бесполезным толстым лентяем». Супруг случайно увидел его и задумался.

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