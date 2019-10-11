Женщина отказалась от фастфуда и сбросила 70 килограммов

35-летняя Анжела Герзаникс (Angela Gerzanics) из штата Мичиган, США, сбросила 70 килограммов после того, как отказалась от фастфуда и сладких напитков. Об этом сообщает Daily Mail.

Анжела с детства ела вредную пищу, чтобы успокоиться. Уже в девять лет у Герзаникс диагностировали избыточный вес, со временем ситуация лишь ухудшалась. После работы она каждый день заезжала в McDonalds по дороге домой, а потом ужинала с семьей.

В 2015 году Герзаникс, весившая 140 килограммов, поняла, что если будет продолжать вести нездоровый образ жизни, она может не увидеть, как вырастут ее сыновья — 15-летний Энтони и семилетний Джастин. Она переживала, что из-за лишнего веса у нее не хватает сил играть с ними, и начала готовиться к установке желудочного баллона.

В августе 2016 года ей провели процедуру. После этого Герзаникс изменила диету: она отказалась от фастфуда и полуфабрикатов в пользу свежего мяса, овощей, фруктов и молочных продуктов. Американка почти полностью перестала пить соки и газировку, теперь она предпочитает воду и черный кофе. Каждый день она выпивает не меньше двух литров воды.

Герзаникс удалось отказаться и от привычки есть, чтобы успокоиться. В июне 2018 года ей сделали операцию по удалению лишней кожи.

После похудения Герзаникс носит одежду на десять размеров меньше и чувствует себя более уверенной в себе. Она признается, что решение сбросить лишний вес полностью изменило ее жизнь: теперь у нее гораздо больше энергии, которую она тратит на семью.

Ранее сообщалось, что строитель из Великобритании похудел на 20 килограммов из-за стихов, которые написала его жена. Она сочинила стихотворение о тяготах брака, в котором ее муж именовался «бесполезным толстым лентяем». Супруг случайно увидел его и задумался.

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