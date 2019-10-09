Отец заманил дочь с лишним весом в спортзал деньгами

Пожелавший остаться неизвестным мужчина признался, что платит своей дочери за занятия в спортзале. Свой пост он разместил на Reddit и попросил комментаторов оценить его поступок.

Пользователь объяснил, что его 22-летняя дочь окончила институт и уехала в другой город для продолжения обучения. Они договорились, что он оплачивает ей обучение и аренду жилья, а она работает на полставки, и на эти деньги покупает себе еду и оплачивает коммунальные услуги.

Дочь часто говорила ему, что хотела бы зарабатывать больше, так как ей не хватает на развлечения и одежду. При этом отца беспокоит лишний вес дочери. Он пытался поговорить с ней об этом, но она заявила, что пытается найти мотивацию, чтобы заниматься спортом между учебой и работой на полставки.

Желая стимулировать дочь сбросить вес, отец предложил ей дополнительные деньги, если она будет ходить в зал. Он платит ей 15 долларов (около тысячи рублей) за час тренировок, так как посчитал некорректным платить за сброшенные килограммы. Он боится, что это приведет к нездоровым пищевым привычкам.

Его жена заявила, что такой договор отвратителен. Отец попросил пользователей Reddit рассудить, прав ли он. В результате он получил более тысячи комментариев и породил яростные дебаты среди пользователей.

Один из комментаторов ответил: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого». Другой пользователь рассказал, что мать пыталась контролировать его вес и платила за услуги персональных тренеров, что ухудшило отношения между ними.

Некоторые пользователи одобрили его действия: «Вы поступаете правильно, если она принимает вашу помощь и соглашается на это». Еще один комментатор рассказал, что его родители заставляли своих взрослых детей садиться на диеты и ругали, если у них не получалось сбросить вес.

Ранее сообщалось, что 35-летняя жительница Великобритании Ким Тарнер (Kim Turner) похудела на 63 килограмма, чтобы проводить с детьми больше времени. Она не хотела, чтобы дети стыдились ее, и решила похудеть.

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