Беспомощная 191-килограммовая женщина пожалела мужа и похудела почти вдвое

Жительница Уэльса, которая из-за избыточного веса не могла мыться и одеваться самостоятельно, сбросила 84 килограмма. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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35-летняя Карина Данфорд (Karina Dunford) из британского города Бридженд вышла замуж около четырех лет назад. Каждый вечер она объедалась шоколадом, чипсами и нездоровой пищей, купленной навынос. «Мне ничего не хотелось делать, — вспоминает она. — Я хотела только напиться и поесть».

Вскоре женщина располнела до 191 килограмма. Из-за избыточного веса она не могла выходить из дома и постоянно нуждалась в помощи. «Мужу приходилось каждый день мыть меня в душе и одевать, — рассказывает она. — На этой стадии он был уже не муж, а скорее сиделка. И для него в этом не было ничего хорошего».

В январе 2018 года Карина устала от такой жизни и записалась на программу похудения. После двух недель строгой диеты и физических упражнений она потеряла пять килограммов. Женщина не сдавалась, продолжала работать над собой и за 18 месяцев похудела до 107 килограммов. К концу года она рассчитывает сбросить еще 30 килограммов.

В июле сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 63 килограмма, чтобы быть похожей на свою стройную мать и больше не слышать насмешек от окружающих. Ей пришлось отказаться от фастфуда, которым она питалась долгое время, и начать ходить в спортзал. Она перешла на правильное питание и через три недели увидела результат.

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