Женщина позавидовала матери и похудела вдвое

Жительница Великобритании сбросила 63 килограмма, чтобы быть похожей на свою стройную мать и больше не слышать насмешек от окружающих. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

27-летняя Карлин О'Донохью (Carleanne O'Donoghue) весила 140 килограммов и постоянно слышала в своей адрес нелестные комментарии: женщину называли китом. В какой-то момент британка увидела свою мать, которая сбросила 53 килограмма, и тоже решила начать худеть. «Я поняла, как счастлива мама после похудения, и это подстегнуло меня сделать то же самое», —рассказала О'Донохью.

Женщине пришлось отказаться от любимого фастфуда, которым она питалась на протяжении долгого периода времени и начать ходить в зал. Она перешла на правильное питание и через три недели увидела результат. Британка решила не останавливаться на достигнутом и к началу 2019 года весила 78 килограммов. Однако обвисшая кожа, которая появилась в результате похудения, смущала ее, и тогда она решилась на операцию.

«Я много лет ощущала себя несчастной, а теперь я обрела душевное равновесие. Безусловно, это стоило того», — добавила О'Донохью.

Сейчас британка вместе с матерью гордятся своими результатами, так как благодаря потере веса они не только стали чувствовать себя увереннее, но и избавились от проблем со здоровьем.

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