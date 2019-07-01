Женщина похудела на 270 килограммов

Жительница американского города Фейетвилл, штат Теннесси, весившая 340 килограммов, смогла похудеть почти в пять раз. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Милла Кларк (Milla Clark) с детства страдала от ожирения. Когда она вышла замуж, ее вес составлял более 180 килограммов, а после рождения первого ребенка он превысил 220 килограммов. Ситуация усугубилась, когда на ее ноге стала расти лимфедема. Болезненный отек весил 20 килограммов и мешал ходить.

Женщина оказалась прикована к постели. «Я больше двух лет была заточена в этих четырех стенах, — рассказывала она. — За это время я ни разу не вставала с кровати. Все, что я могла делать, — это есть и спать».

Каждое утро ее дети просыпались до рассвета, чтобы совместными усилиями помыть мать, которая к тому времени поправилась до 340 килограммов. Дочерям не хватало сил, чтобы поднять лимфедему, поэтому ее приходилось держать старшему сыну.

Три года назад специалист по бариатрической хирургии Юнан Новзарадан (Younan Nowzaradan) согласился помочь Кларк. Ее похудение снимали для реалити-шоу My 600lb Life, которое выходит на канале TLC.

Сначала женщине пришлось самостоятельно сбросить 45 килограммов. Лишь после этого ее смогли прооперировать и удалить лимфедему. Кларк по-прежнему весила около 300 килограммов, однако теперь она могла вставать с кровати самостоятельно.

В течение следующих трех лет женщина пережила бариатрическую операцию, удаление излишков кожи и протезирование коленных суставов. После окончания лечения ее вес сократился до 70 килограммов.

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