Умершая дочь заставила отца похудеть на 90 килограммов

Житель Уэльса сбросил 90 килограммов, чтобы выполнить предсмертную просьбу дочери. Об этом сообщает Wales Online.

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Дочь 56-летнего Майка Саммерса (Mike Summers) умерла от рака груди три года назад. «Последний разговор с ней был о том, что мне нужно постараться помочь зятю с ее детьми», — говорит он.

В то время Саммерс весил около 170 килограммов и страдал хроническими заболеваниями сердца и легких. «Лишь потеряв дочь, я начал понимать, что если со мной что-то случится, я подведу всех остальных», — говорит он.

Несмотря на это, Майк не сразу отказался от вредных привычек. Он ел с утра до вечера: пирожки на завтрак, затем бутерброды, потом разогретый обед из забегаловки, торгующей едой навынос. В оставшееся время он чем-либо перекусывал. В начале 2018 года его здоровье ухудшилось, и он попал в больницу.

Ровно год назад Саммерс записался на программу похудения, которую предлагает организация Slimming World. Диета и физическая активность помогли ему похудеть до 76 килограммов всего за 12 месяцев. «Я делал это не ради собственной выгоды, а для всех близких», — объяснил Майк.

В июле сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 63 килограмма, чтобы быть похожей на свою стройную мать и больше не слышать насмешек от окружающих. Ей пришлось отказаться от фастфуда, которым она питалась долгое время, и начать ходить в спортзал. Она перешла на правильное питание и через три недели увидела результат.

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