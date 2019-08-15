Мужчина экстремально похудел ради мечты

Житель английского города Шеффилд сбросил около ста килограммов после неудачной поездки к брату. Его историей поделилось британское издание Daily Mirror.

42-летний Бен Маскрофт (Ben Muscroft) весил 175 килограммов и чувствовал себя некомфортно из-за своего веса. С детства мужчина вел нездоровый образ жизни: питался жареными блюдами и выпивал большое количество газированных напитков. Он с трудом ходил пешком даже на небольшие расстояния и порой не могу перевернуться в кровати.

В 2012 году мужчина решил поехать на встречу с братом в Китай. По словам британца, это стало для него настоящей пыткой: в самолете ему пришлось попросить удлинитель для ремня безопасности. Из-за лишнего веса он так и не смог подняться на Великую Китайскую стену и испытывал смущение, когда люди смотрели на него с удивлением: «Многие из них никогда не видели таких людей, как я, которые весят под 200 килограммов», — признался он.

Тогда Маскрофт решил сбросить вес и пошел в специальную оздоровительную группу. Там он познакомился со своей будущей девушкой по имени Карен Паркер (Karen Parker) и начал стремительно худеть: «Моя группа для похудения не просто изменила мою жизнь, она дала мне жизнь, о которой я мог только мечтать», — рассказал он. Мужчина перешел на здоровое питание и начал заниматься боксом и йогой.

Сейчас Маскрофт планирует вернуться в Китай вместе со своей возлюбленной, чтобы все же подняться по Великой Китайской стене. Он также успешно пробежал свой первый марафон.

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